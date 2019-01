16 équipes provenant de 9 cégeps participent à l'Intercollégial de création de jeux vidéo

Du 15 au 17 janvier, le Collège de Valleyfield tenait la 3e édition de l’Intercollégial de création de jeux vidéo : un fier succès pour cette compétition qui a réuni 16 équipes d’étudiants provenant de 9 cégeps différents et qui a permis aux participants du Collège de Bois-de-Boulogne de grimper sur le podium des victorieux.

Ouverte à tous les cégeps de la province, organisée avec la participation des étudiants en Techniques de l’informatique du Collège de Valleyfield et soutenue par le Service des technologies de l’information du cégep, cette activité intercollégiale a réuni 100 participants provenant des Cégeps et Collèges suivants : Bois-de-Boulogne, Lévis-Lauzon, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu, Édouard-Montpetit, Shawinigan, Matane, Valleyfield et Maisonneuve.

D’initiative étudiante, cette compétition intercollégiale d’une durée de 42 heures proposait aux participants de déployer leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine des jeux vidéo.

Le défi consistait essentiellement à travailler en équipe sur la création d’un jeu vidéo en suivant la thématique de l’Auberge.

Au terme de la compétition, les produits finaux ont été présentés au jury composé de Gabrielle Regnier, gestionnaire de production 2D chez Frima Studio à Québec, de Sandy Chow, modeleur 3D chez Gameloft Montréal, et de Christopher Mathieu, spécialiste éclairagiste chez Ubisoft Montréal. Ceux-ci ont déterminé les grands gagnants.

La 3e position a été remise à l’équipe Énigmatiks ALPHA du Cégep de Shawinigan, l’équipe TimBYTES du Collège Maisonneuve a mis la main sur la 2e position et les grands gagnants de cette deuxième édition formaient l’équipe Killer 3D du Collège de Bois-de-Boulogne. L’équipe « Héxabooléens » du Cégep de Lévis-Lauzon s’est quant à elle mérité le prix Coup de cœur FRIMA d’une valeur de 100 $.

En partenariat avec l’École des arts numériques, de l'animation et du design (le NAD), d’anciens diplômés sont venus faire une présentation sur leur cheminement de jeunes professionnels. Louis-Philippe Laporte et Adam L. Lefebvre de Secondate Productions ont entre autres parlé de leur cheminement au NAD, de leurs expériences dans de grosses productions comme celles d’Ubisoft ainsi que leur grande aventure en entrepreneuriat pour la création de leur compagnie.

Ils ont également commenté en direct les portfolios des étudiants ayant bien voulu se rêter au jeu afin de leur donner des commentaires constructifs pour leurs futures applications universitaires ou professionnelles. Une présentation très inspirante pour la relève.

Fier du succès de cette troisième édition, le Collège de Valleyfield tient à féliciter et à remercier le comité organisateur, l’équipe de bénévoles, ainsi que tous les départements et services ayant œuvré de près ou de loin dans ce projet. Pour toute question ou tout commentaire au sujet de l’Intercollégial de création de jeux vidéo : 450 373-9441, poste 390 ou [email protected].