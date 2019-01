Prévenir les dégâts d’eau plutôt que les guérir, c'est possible

Depuis quelques années, de nombreux propriétaires ont vu leur prime et leur franchise d’assurance-habitation augmenter de façon considérable ; d’autres ne parviennent tout simplement plus à se faire assurer contre les dégâts d’eau. Cela s’explique par le fait que les dégâts d’eau représentent la portion la plus importante des sinistres indemnisés par les assureurs de dommages.

Actuellement, la clientèle la plus touchée est celle des immeubles en copropriété : selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), plus de 80 % des sinistres indemnisés par les assureurs de ce secteur correspondent à des dégâts d’eau. Plusieurs assureurs ont quitté le créneau, devenu non rentable. Ceux qui restent ont dû augmenter les primes et les franchises pour tenir compte du risque accru de dommages causés par l’eau dans les immeubles à condos.

Des solutions

L’arrivée sur le marché d’entreprises spécialisées en fabrication, conception et installation de systèmes de prévention de dégâts d’eau propose maintenant des façons éprouvées de prévenir ce qui est désormais un véritable fléau.

Afin de rassembler les différents intervenants dans le domaine, l’Association de prévention de dégâts d’eau du Québec (PREVDEQ) a été fondée et s’en fait le porte-parole. La PREVDEQ se donne comme mandat de faire connaître au public les solutions fiables en prévention de dégâts d’eau, d’agir auprès des assureurs de dommages et des instances gouvernementales pour promouvoir ce type de prévention et d’offrir à ses membres des outils permettant d’améliorer la qualité des produits et services sur le marché. Ses membres doivent bien sûr se conformer à l’ensemble des lois et réglementations applicables, en plus d’adhérer à un code de déontologie encourageant les pratiques de mise en marché honnêtes, la représentation juste et la saine concurrence.

La structure de la PREVDEQ comprend trois catégories de membres.

Membres installateurs

Entreprises dont la mission première consiste à offrir des services et des systèmes de prévention de dégâts d’eau au public et aux entreprises

Membres partenaires

Entreprises offrant des services aux membres, comme les fabricants et les distributeurs de composantes utilisées dans la conception de systèmes de prévention de dégâts d’eau, ainsi que les bureaux de courtage d’assurance et les autres entités commerciales souhaitant faire connaître leurs services aux membres de la PREVDEQ et au public

Membres partenaires assureurs

Entreprises offrant des assurances de dommages

Des retombées économiques et environnementales

L’installation de systèmes de prévention des dégâts d’eau pourrait avoir une incidence sur les primes d’assurance, puisque les indemnisations versées par l’industrie de l’assurance seraient moindres.

Mais ce n’est pas tout. « Ces installations représentent aussi un intérêt non négligeable en matière d’environnement, mentionne le président de la PREVDEQ, Gilles Fréchette, puisqu’elles réduisent le gaspillage d’eau potable et les déchets qui vont de pair avec tout travail de démolition/rénovation. »