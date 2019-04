Rallye des aubaines sur le territoire de Carignan les 18-19 et 20 mai

Comme chaque année, la Ville de Carignan organise deux (2) fins de semaine de ventes-débarras afin que les citoyens puissent vendre, échanger ou faire de superbes trouvailles parmi les objets disponibles et exposés sur le territoire.

La première des deux (2) fins de semaine de ventes-débarras aura lieu les 18-19 et 20 mai à l’occasion de la fête des Patriotes et la seconde, le week-end de la fête du Travail, les 31 août, 1er et 2 septembre (*erreur de dates dans le bulletin municipal).

Les résidents de Carignan sont invités à annoncer leur vente-débarras sur le site Internet de la municipalité en informant la Ville au 450 658-1066 ou en écrivant [email protected].

Les participants aux ventes-débarras peuvent afficher un avis au coin de leur rue 24 heures avant le début de la vente. Toutes les affiches doivent être retirées le soir même de la fin de leur vente.

Projet de règlement

En vertu du projet de règlement 517-A qui pourrait être adopté à la séance ordinaire du Conseil le 1er mai prochain, les ventes-débarras sur le territoire de la Ville seraient désormais prohibées à l’extérieur des deux périodes suivantes :

La fin de semaine de la fête des Patriotes (mai);

La fin de semaine de la fête du Travail (septembre).

Aucun permis ne sera émis par le Service de l’urbanisme et du développement durable à cet égard durant l’année. La durée d’une vente-débarras ne peut excéder trois (3) jours consécutifs et l’activité doit se dérouler entre 8 h et 18 h.