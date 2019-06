Junie Delainey est nommée directrice des ressources humaines et des affaires corporatives du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

C’est avec plaisir que la direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu annonce la nomination de madame Junie Delainey à titre de directrice des ressources humaines et des affaires corporatives. Le conseil d’administration a procédé à sa nomination sur recommandation unanime du comité de sélection, le mardi 28 mai 2019. Madame Delainey entrera en fonction le 17 juin prochain.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en gestion des ressources humaines des HEC Montréal, madame Delainey a obtenu de nombreuses distinctions académiques de prestige au cours de son parcours scolaire.

Avant d’accepter le poste au Cégep, elle a évolué au cours des dix dernières années au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada. Elle a occupé les postes de conseillère et ultérieurement de gestionnaire en ressources humaines. Auparavant, elle a évolué au sein de la Commission de la fonction publique du Canada durant près de trois ans.

Au cours de sa carrière, elle a notamment supervisé une équipe de 14 employés, et veillé à la réalisation des objectifs et priorités des mandats suivants : dotation, gestion du rendement et des talents, langues officielles, demandes d'accès à l'information et protection des renseignements personnels et création d’outils d’évaluation pour la région du Québec, comptant près de 2 100 employés.

Elle a également travaillé en collégialité avec ses partenaires afin de résoudre des problématiques et d’améliorer certaines procédures en lien avec les relations de travail, la rémunération, le programme d’aide aux employés et la formation.

Dans son dossier de candidature, madame Delainey mentionne que son leadership mobilisateur, son style de gestion participative, son esprit d’analyse et son dynamisme lui permettent d’être une gestionnaire efficace axée sur le service; ces compétences lui ont souvent valu la reconnaissance de la haute gestion, de ses partenaires, de ses clients et de son équipe. Elle mentionne également que ses fortes aptitudes relationnelles, sa rigueur, son engagement et son côté humain lui permettent d’atteindre les objectifs organisationnels tout en favorisant un milieu de travail sain et positif pour son personnel.

« Ses réalisations personnelles et professionnelles constituent des atouts certains qui lui permettront de relever les défis liés aux responsabilités qui lui seront confiées. La formation, l’expérience, les réalisations et le style de leadership de madame Delainey correspondent au profil recherché ainsi qu’aux attentes exprimées par le milieu. Nous sommes assurés qu’elle contribuera de façon positive au développement du Cégep. Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions », soulignait Michèle Comtois, directrice générale.