Importante distinction pour le DG de la Ville de Carignan

À la suite à l’analyse des lettres de motivation et des curriculum vitae en fonction du profil académique, des secteurs où les candidats ont œuvré et des responsabilités qu’ils ont assumés, trois directeurs généraux ont été désignés pour recevoir une bourse de La Mutuelle des municipalités du Québec, dont le directeur général de la Ville de Carignan, Vincent Tanguay.

Les lauréats ont été déterminés par un jury formé d'un représentant du CA de l'ADGMQ (Association des directeurs généraux des municipalités du Québec), d’un représentant de La Mutuelle des municipalités du Québec et d’un représentant de l’Institut de Leadership en gestion.

Les Bourses MMQ visent à contribuer au développement des compétences professionnelles des gestionnaires en leur offrant un accès privilégié à une certification de haut calibre leur permettant d’atteindre rapidement un niveau de leadership supérieur.

La Mutuelle des municipalités du Québec offre à chacun des trois récipiendaires une bourse de 2 500 $ applicable sur l'inscription à la Certification en leadership et habiletés de direction de l’Institut de leadership en gestion (Institut).

À propos du certificat

Seul dans son genre, ce programme de certification en leadership et habiletés de direction a été élaboré en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file dans leur milieu. Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, chaque participant aura l’opportunité de rencontrer et d’apprendre les meilleures stratégies provenant d’au moins quinze intervenants différents au cours de ce programme élite. Cette certification est également reconnue officiellement par le Barreau du Québec.