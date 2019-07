Fermeture forcée pour la saison 2019 du Bureau d’accueil touristique de Beloeil

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée du Richelieu (CCIVR) et la Ville de Beloeil ont dû prendre une décision difficile. Après avoir fait de multiples démarches pour trouver des employés répondant aux critères nécessaires pour ouvrir le bureau d’accueil touristique, le constat a été fait et la dure réalité du plein emploi a frappé les postes d’accueil touristique cette année.

Depuis maintenant 7 ans, la CCIVR et la Ville de Beloeil proposent un espace d’information locale conjoint entre juin et septembre. Ce service est apprécié autant des visiteurs que des citoyens qui en profitent pour venir chercher de l’information estivale. Malgré la montée de l’internet, les gens cherchent encore le contact humain et le bureau d’accueil y répond bien.

La surprise a été grande devant ce manque de candidats pour combler les postes. C’est à regret que les organisations responsables ont dû prendre cette décision de ne pas ouvrir pour la saison 2019. Ils sont cependant confiants de trouver des pistes de solutions pour l’été 2020.