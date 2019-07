Vaste opération de caractérisation des cours d’eau du bassin versant de la rivière du Sud

Le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) réalisera une caractérisation sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la rivière du Sud, principalement dans la partie sud-est de la MRC du Haut-Richelieu.



Au total, plus de 260 km de cours d’eau seront marchés et caractérisés au cours de la saison 2019. Le territoire d’intervention touche les municipalités de Saint-Sébastien, d’Henryville, de Saint-Georges-de- Clarenceville, de Venise-en-Québec, de Sainte-Anne-de-Sabrevois, de Saint-Alexandre, du Mont-Saint-Grégoire, de Sainte-Brigide d’Iberville et de Noyan.



Les données relevées sur le terrain permettront d’évaluer la qualité de l’eau et de la bande riveraine, d’évaluer les secteurs sujets à l’érosion, de relever les plantes exotiques envahissantes, et enfin de relever les obstacles à la libre circulation de l’eau. Ce travail aura lieu au cours de l’été et l’automne et implique que le personnel affecté à cette tâche puisse bénéficier d’un libre accès aux cours d’eau.



Cette collecte de données se veut une démarche importante afin d’améliorer l’état de notre ressource EAU. Au final, le succès de ce projet saura bénéficier à chacun et c’est pourquoi nous sollicitons la collaboration de la population riveraine des cours d’eau ciblés.



Pour toutes questions concernant le projet, n’hésitez pas à communiquer avec Jacques St-Jean, Biologiste, Directeur des chantiers et de la caractérisation au 450-446-8030, ou encore à[email protected].