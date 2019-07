Est-ce que votre piscine résidentielle respecte les exigences du MAMH?

Cette année, le nombre de noyades se chiffre à 41 en date du 29 juillet comparativement à 36 en 2018 selon la Société de sauvetage du Québec. Près de 10 % de ces cas surviennent dans des piscines résidentielles. Pourtant, depuis 2010, ses installations devient respecter les exigences prévues par le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles du gouvernement.

Ainsi, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la Société de sauvetage souhaitent rappeler les règles de sécurité minimales à respecter pour toutes les nouvelles installations de piscines résidentielles au Québec. Ces normes visent à contrôler l’accès aux piscines afin de prévenir les risques de noyade, plus particulièrement chez les jeunes. Il suffit d’un moment d’inattention de quelques secondes pour qu’un enfant échappe à la vigilance d’un adulte et se retrouve à l’eau.

Le Règlement exige :

que toute nouvelle piscine creusée ou d’une hauteur de moins de 1,2 m soit entourée d’une enceinte. Celle-ci doit mesurer plus de 1,2 m, doit pouvoir empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre et doit être dépourvue de tout élément pouvant en faciliter l’escalade ;

que toute porte d’accès à la piscine soit munie d’un dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement ;

que toute terrasse adjacente à une piscine soit équipée d’une enceinte et d’une porte afin d’en protéger l’accès.

C’est pourquoi il est impératif d’obtenir un permis municipal pour l’installation ou le remplacement d’une piscine. Il en va de même pour ériger une construction y donnant accès ou en empêchant l’accès.

Outre le permis et la réglementation, il est important de se rappeler des conseils de sécurité pour une baignade sécuritaire :

Il doit toujours y avoir un adulte attitré à la surveillance des enfants qui s’amusent aux abords de la piscine ;

Ne quittez jamais vos enfants des yeux, demeurez alerte en tout temps. Évitez les distractions comme la lecture, l’utilisation de votre téléphone , etc. ;

Ne laissez jamais un enfant seul dans la piscine, ne serait-ce que quelques secondes ;

Soyez accompagné, ne vous baignez jamais seul, peu importe vos habiletés ;

Reconnaissez les signes de noyade. Une personne en détresse n’appellera pas à l’aide. La noyade est un phénomène silencieux. Visage et yeux exprimant la peur ; Mouvements vigoureux des bras sur les côtés et en avant, semblable à l’amusement ; Corps en position verticale ; La victime regarde vers le haut.



Après la baignade :