Échangeurs Turcot et St-Pierre: des fermetures à prévoir ce week-end

Si vous prévoyez vous rendre dans la métropole cette fin de semaine, il faudra vous armer de patience. C’est que le ministère des Transports annonce des fermetures importantes dans le secteur des échangeurs Turcot et Saint-Pierre du 9 au 12 août afin de poursuivre la construction de nouvelles infrastructures.

Ces entraves seront en place dès demain soir, soit le vendredi 9 août, à 23h59 jusqu’au lundi 12 août à 5h am.

Voici donc l’horaire des travaux qui causeront des maux de tête aux usagers de la route de ces secteurs:

Fermeture de la route 136 (A-720) en direction ouest entre la sortie n° 5 - Boul. R.-Bourassa / Pont S.- De Champlain / Pont Victoria et l'entrée en provenance de la rue Rose-de-Lima;

Fermeture de l'entrée de la route 136 (A-720) en direction ouest en provenance de l'avenue Hôtel-de-Ville;

Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest dans l'échangeur Turcot;

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest;

Fermeture de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 65 - Route 138 est / Boul. Angrignon / Rue St-Jacques et l'échangeur Saint-Pierre;

Fermeture de l'entrée de l'autoroute 20 en direction ouest en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue;

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest à la route 138 en direction ouest (en direction du pont Honoré-Mercier);

Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 20 / route 136 (720) en direction est dans l'échangeur Turcot - de vendredi 22 h à lundi 5 h;

Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 15 en direction sud entre la sortie n° 64 - Rue Sherbrooke / Rue St-Jacques et le pont Saint-Jacques - de vendredi 22 h à lundi 5 h;

Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 15 en direction sud entre la sortie n° 62 - Boul. De La Vérendrye et l'entrée en provenance de l'avenue Atwater - de vendredi 22 h à lundi 5 h;

Notons que la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à la route 136 (A-720) en direction est sera exceptionnellement ouverte cette fin de semaine.

Plus localement, la rue Notre-Dame Ouest, entre le chemin de la Côte-Saint-Paeul et le boulevard Monk, sera fermée de vendredi 22h à lundi 5h am. Enfin, le chemin de la Côté-Saint-Paul, sous l’échangeur Turcot, sera aussi inaccessible de vendredi midi à la fin août.