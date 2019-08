En septembre, on mange 100% local

Pour sa cinquième édition, le Défi 100% local atteint de nouveaux sommets. Cette initiative, qui a pris naissance aux Îles de la Madeleine s’étendra en 2019 à tout le territoire québécois. Pendant tout le mois de septembre, les Québécois sont invités à manger le plus de produits locaux possible.

Dans le cadre de cette démarche provinciale, différentes activités seront mises en branle dans plusieurs régions du Québec dès le 1er septembre. Le Défi 100% local est coordonné niveau national par le Bon goût frais des Îles de la Madeleine et chaque Table de concertation bioalimentaire, présente dans chaque région s’affaireront à organiser les différents rendez-vous automnaux.

On mange local du 1er au 30 septembre

Se déroulant pendant un moment de l’année où le terroir offre une abondance et une diversité sans pareilles, certains y verront l’occasion de relever l’ultime défi, soit celui de consommer exclusivement des produits régionaux durant le mois entier.

En plus d’un partenariat entre 14 organisations régionales, le Défi 100% local peut aussi compter sur le support de plusieurs partenaires qui ont à cœur la valorisation des produits locaux et de l’achat de proximité.

Porté par le regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ), le Défi 100% local, qui rencontre toujours plus de succès dans son déploiement, prouve qu’il est possible de faire de grandes choses lorsque nous travaillons collectivement. En souhaitant mettre de l’avant les particularités de chacune des régions québécoises et la proximité des artisans alimentaires.