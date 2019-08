Dany Laferrière poursuit l’exploration de son « autobiographie américaine »

Les Éditions du Boréal annoncent l’ajout à leur programme de la rentrée littéraire de l’automne d’un titre de Dany Laferrière : Vers d’autres rives, un roman dessiné qui fait écho au remarquable Autoportrait de Paris avec chat (2018).

« J’ai toujours rêvé d’une biographie qui exclurait les dates et les lieux pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations même fugaces. La première fois que j’ai vu une libellule. La fois que je suis entré dans la mer en ignorant qu’il fallait savoir nager. La fois que j’ai assisté à l’exécution d’un prisonnier politique près du cimetière de Port-au-Prince. Le dernier regard de ma mère en me voyant partir en exil. »

Loin de former une parenthèse dans l’œuvre de Dany Laferrière, ces romans dessinés sont des chemins de traverse qu’il emprunte pour continuer à parcourir le territoire de son « autobiographie américaine », ce grand projet qui embrasse tous les romans qu’il a publiés à ce jour. Il raconte ici le temps où il a vécu à Miami, au début des années 1990, après son premier séjour montréalais. Entre ses balades dans Little Havana et les heures passées devant sa machine à écrire à attendre qu’elle se mette toute seule à travailler, il laisse ses souvenirs le ramener à Petit-Goâve, où la cuisine de Da lui donne de précieuses leçons dont il tirera profit tout au long de sa carrière d’écrivain.

Si l’Autoportrait de Paris avec chat était un hommage aux artistes de tous les temps qui ont trouvé asile à Paris, Vers d’autres rives est un hommage vibrant et coloré, au sens propre, aux poètes et aux peintres d’Haïti.

Né à Port-au-Prince en avril 1953, Dany Laferrière est écrivain. Lauréat du prix Médicis en 2009 pour L’énigme du retour (Boréal), il est élu à l’Académie française le 12 décembre 2013 au fauteuil de Montesquieu. Traduite en 15 langues, l’œuvre de Dany Laferrière rayonne dans le monde.

Le livre sera en librairie à compter du 12 novembre.