La Fête des citoyens de Carignan sera tenue au magnifique parc des Îles cette année

La Fête des citoyens est une tradition à Carignan. Chaque année, l’événement rassemble plus de 2 000 personnes dans le cadre d’un après-midi d’animation et de festivités. Le samedi 7 septembre prochain, la formule de la fête sera améliorée. En effet, l’événement se prolongera en soirée de façon à permettre la programmation du spectacle principal en début de soirée plutôt qu’en fin d’après-midi.

L’objectif est de rejoindre un public plus large sans négliger les familles. Ainsi, la fête débutera à 15 h, le spectacle pour enfants sera présenté à 18 h, le grand spectacle à 19 h 30 et les feux d’artifice illumineront le ciel de Carignan entre 21 h et 21 h 10.

Par ailleurs, le site de la fête sera déplacé au tout nouveau parc des Îles (parc riverain récemment acquis par la Ville) situé sur l’île Goyer, plutôt qu’au parc de la Mairie. Le parc des Îles offre l’espace et le paysage parfait pour tenir une fête citoyenne de cette ampleur.

Pour éviter le trafic sur l’île Goyer et assurer la sécurité des résidents le samedi 7 septembre, seule la circulation locale sera acceptée sur l’île. Un policier assurera l’étanchéité de la circulation à l’entrée de l’île Goyer entre midi et 21 h le jour de l’événement.

La Ville de Carignan encouragera fortement les déplacements actifs et s’engage à installer de nombreux supports à vélo sur le site pour inciter les résidents des îles à se déplacer en marchant ou à vélo (via le sentier de la pointe nord de l'île aux Lièvres).

Pour le "grand Carignan", un service de navettes en continu sera offert avant, pendant et après la fête. Les navettes circuleront en continu entre 14 h 30 et 21 h 20 sur les 4 trajets prévus afin de desservir les secteurs Carignan-Salières, du Parchemin, Centre, Bachand, l’île aux Lièvres (via le sentier de la pointe nord de l’île aux Lièvres) et l’île Goyer.

Finalement, plusieurs stationnements incitatifs avec navettes sont prévus pour recevoir les véhicules des festivaliers qui devront absolument utiliser la voiture. Les points d’embarquement sont les stationnements du Centre multifonctionnel, du centre commercial Faubourg Carignan, de l’école du Parchemin, de l’hôtel de ville et le stationnement de Terminal et Câble sur le chemin Bellerive.

Ariane Moffatt en spectacle

Après les Sœurs Boulay en 2016, Karim Ouellet en 2017 et Vincent Vallières en 2018, la Ville de Carignan est fière de recevoir l’incomparable auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt au grand spectacle de la Fête des citoyens.

Ariane Moffatt demeure depuis ses débuts une des figures les plus présentes, créatives et appréciées du milieu de la musique québécoise.