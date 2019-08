Réfection de la digue à Carignan: travaux majeurs à venir

Parcs Canada souhaite informer la population que des travaux de réfection sur la digue située entre l’écluse no 8 et le pont no 7 au lieu historique national du Canal-de-Chambly, à Carignan, commenceront en septembre 2019.

Ces importants travaux d'infrastructure sont nécessaires pour améliorer la stabilité de la digue et le drainage dans le secteur, tout en assurant la préservation à long terme de ce lieu historique national.

Débroussaillage de la végétation

Comme première étape de la préparation du site pour la reconstruction de la digue, Parcs Canada prévoit enlever plus de 500 arbres et arbustes le long de la limite de propriété de Parcs Canada, située du côté sud du canal. Le secteur où se dérouleront ces travaux est un tronçon d'environ trois kilomètres de long entre l'écluse no 8 et le pont no 7 à Carignan. Il est à noter que plus d'un tiers des arbres qui seront enlevés sont des frênes, lesquels ont été contaminés par l'agrile du frêne, dont plusieurs sont dans un état de détérioration modérée ou grave. Ces arbres doivent être enlevés afin d’assurer la sécurité du public.

L’Agence Parcs Canada est reconnue comme chef de file en matière de conservation et de patrimoine bâti. Avant d’enlever des arbres ou de la végétation, tous les projets font l’objet d’une évaluation environnementale pour s’assurer que des mesures d’atténuation sont en place afin de maintenir l’écologie du site et s’assurer que les travaux ont lieu en dehors des périodes de nidification et de migration.Parcs Canada reconnaît que couvert arboricole et l’importante verdure sont des éléments importants du canal de Chambly. Différentes actions seront mises en œuvre au cours des prochains mois et années afin de revitaliser et rétablir le couvert végétal à des endroits ne posant pas de risques à l’intégrité de la digue et aux autres éléments du canal.

Travaux sur la digue

Parcs Canada prévoit effectuer des travaux d’excavation et de reconstruction du versant amont (côté canal) et des travaux d’excavation partielle dans le fond actuel du canal. Pour le versant aval (côté fossé), on prévoit la mise en place d’une berme stabilisatrice sur certains secteurs et le reprofilage et remplissage du fossé aval avec un matériau granulaire recouvert de géotextile. Ces travaux visent essentiellement à améliorer le drainage et la stabilité de la digue et à assurer sa pérennité. Ces travaux devraient se dérouler de septembre 2019 à mai 2020.

Pour des raisons de sécurité des travailleurs et des usagers, certaines sections de la piste devront être fermées temporairement selon les zones de travaux. Lors de ces fermetures, un détour sera prévu et mis en place en privilégiant toujours la sécurité de chacun.

Le gouvernement du Canada investit dans les sites de Parcs Canada pour réaliser des travaux d’infrastructures dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation partout au pays. Dans le cadre de ces travaux, Parcs Canada investit plus de 250 millions de dollars dans les cinq canaux historiques qui forment le réseau des voies navigables du Québec, dont Chambly, Carillon, Sainte-Anne-de-Bellevue, Lachine et Saint-Ours. Ces investissements permettent de réhabiliter des murs de soutènement, des écluses, des ponts et d’autres éléments faisant partie de cette voie navigable historique. Lorsque les travaux ont des répercussions sur les utilisateurs, Parcs Canada communique l’information de diverses façons, entre autres en ligne sur la page Web « Info-travaux » au lien : parcscanada.gc.ca/ canalchambly-travaux.