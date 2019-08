Laurence Béland, nouvelle directrice générale de la Résidence des Bâtisseurs Chambly

Le Groupe Résidences des Bâtisseurs annonce que Laurence Béland est la nouvelle directrice générale de la Résidence des Bâtisseurs Chambly. La nouvelle venue entrera en fonction le 26 août prochain.

Gestionnaire dotée de solides compétences en planification, organisation, communication et formation, Laurence Béland œuvre depuis plus d’une dizaine d’années dans le domaine des services à la clientèle. Jusqu’à récemment, elle était directrice générale d’une résidence du groupe Sélection Retraite. Elle avait auparavant occupé divers postes de direction au sein d’une entreprise nord-américaine de commerce de détail.

Madame Béland est enchantée de cette nomination : « Je suis fière de joindre le Groupe Résidences des Bâtisseurs. C’est une organisation en croissance axée sur la qualité et l’amélioration continue, respectée dans le domaine des résidences privées pour aînés. Je suis heureuse que ses dirigeants m’accordent leur confiance pour mener à bien la mission de services de la Résidence des Bâtisseurs Chambly. »

Le président du Groupe Résidences des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, souligne : « L’expérience et les compétences de Laurence Béland bonifieront notre offre de services à la population aînée et feront progresser la Résidence des Bâtisseurs Chambly. Nous pouvons compter sur une personne qui enrichira aussi l’expertise de notre réseau en matière de service à la clientèle. »

À propos du Groupe Résidences des Bâtisseurs

Depuis 2003, le Groupe Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 14 résidences pour personnes retraitées partout au Québec. Il est implanté à Chambly, Coaticook, Louiseville, Québec, Sept-Îles, Rivière-du-Loup, Matane, Valleyfield, Vaudreuil, Baie-Saint-Paul, La Tuque, Cowansville, La Malbaie et Sainte-Adèle.

L’entreprise pilote plusieurs autres projets de construction de résidences dans les régions de la Capitale-nationale, du Saguenay – Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Des projets d’agrandissement sont aussi en voie d’être complétés à Louiseville et Matane, et seront bientôt annoncés à Rivière-du-Loup et Cowansville.