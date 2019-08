Plusieurs fermetures importantes sur le réseau routier de la métropole en fin de semaine

Si vous comptiez profiter du long week-end qui est à nos portes pour visiter Montréal, ce n’est peut-être pas une bonne idée. Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place dans certaines bretelles de l'échangeur Turcot et sur l'autoroute 15 nord, le tronçon entre l'Île-des-Sœurs et l'avenue Atwater. Ces secteurs sont à éviter.

Voici les fermetures prévues pour cette fin de semaine de trois jours:

Échangeur Turcot

De vendredi 23 h 59 à mardi 5 h

- Fermeture de la bretelle menant de l'A-20 EST à la R-136 EST (A-720) vers le centre-ville;

Détours :

- De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc), A-15 SUD, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

- De lundi 5 h à mardi 5 h : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

Réseau local : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : sur le boulevard Robert-Bourassa, faire demi-tour à la rue William, ensuite boulevard Robert-Bourassa et les rues Wellington, Peel et Saint-Antoine.

- Fermeture de la bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à la R-136 EST (A-720) vers le centre-ville;

Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

- La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval);

- Détour : via la bretelle pour A-15 SUD, continuer jusqu'à la sortie 61 pour avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, boulevard De La Vérendrye, A-15 NORD et bretelle pour l'A-20 OUEST.

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

- Fermeture de la bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie);

Détour : via la bretelle pour A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, ensuite A-520 EST, A-40 EST et A-15 NORD / Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon), boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

- Fermeture de la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 SUD (vers l'Île-des-Sœurs, pont Samuel-De Champlain);

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 SUD;

Autoroute 15, secteur Île-des-Sœurs / pont Samuel-De Champlain

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

- Fermeture COMPLÈTE de l'A-15 NORD, entre la sortie 58 (A-10 OUEST Bonaventure / centre-ville) et l'entrée de l'avenue Atwater;

Détour : via l'A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Est et entrée pour l'A-720 / R-136 OUEST jusqu'à l'échangeur Turcot.



Autres entraves : les entrées en provenance de l'Île-des-Sœurs (détour via A-10 OUEST) et du boulevard Gaétan-Laberge (détour via rue de l'Église ou A-10 OUEST).

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Pour plus de détails, visitez le site.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.