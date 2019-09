Un véhicule électrique mis à la disposition des citoyens de Chambly

La Ville de Chambly a procédé récemment à l’acquisition de deux véhicules électriques (Bolt). Un de ces véhicules sera disponible au public en libre-service, en dehors des horaires municipaux, par le biais du service autopartage d’Autonomik.

Les deux nouveaux véhicules seront utilisés par les employés du Service des travaux publics et du Service de la planification et du développement du territoire. Rappelons que la municipalité avait acheté une voiture électrique 2015, disposant d’une autonomie de 150 km. Les nouvelles voitures assureront une meilleure autonomie, soit près de 400 km.

Après avoir évalué différentes options, le modèle Partage de véhicules tiers, proposé par Autonomik, un organisme d’économie sociale à but non lucratif, a été retenu. Selon l’entente, la municipalité fournit le véhicule, les immatriculations, les assurances (pour l’utilisation par ses employés), s’occupe de l’entretien et aménage une place de stationnement identifiée, accompagnée d’une borne de recharge. Un montant de 1500 $ plus taxes sera exigé pour l’achat et l’installation du module électronique de partage dans le véhicule. La Ville récupérera 80 % des montants perçus par Autonomik pour la location du véhicule.

Le volet réservation et location sera assuré par Autonomik, par le biais d’une plate-forme mobile et Internet permettant aux utilisateurs de réserver, utiliser et payer la location du véhicule qui sera disponible dans le stationnement avant du Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) au cours des prochaines semaines.

Ce nouveau service permettra d’accéder à un véhicule à prix abordable. Ce complément au transport collectif contribuera à un impact écologique positif puisqu’il permet de réduire le nombre de véhicules en maximisant l’usage des ressources de mobilité sous-exploitées. Les résultats auront des retombées positives tant sur les plans social, environnemental, qu’économique.

« Le conseil municipal de la Ville de Chambly a accueilli ce projet innovateur avec beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement durable, en investissant dans le secteur des énergies propres. Nous invitons la population à profiter de ce nouveau service », affirme la mairesse de la Ville de Chambly, madame Alexandra Labbé.

Pour obtenir plus d’information, consultez www.autonomik.org ou téléphonez au 450 262-6321.