Vente de livres usagés de la bibliothèque de Chambly prochainement

La vente de livres usagés organisée par la Bibliothèque municipale de Chambly aura lieu le samedi 14 septembre, de 10 h à 14 h, à la place de la Seigneurie. Les amoureux de lecture une quantité extraordinaire de livres pour petits et grands offerts à prix dérisoire : livres français et livres pour enfants à 0,50 $, livres anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $.

Les profits de la vente seront versés à La Corne d’abondance, un organisme de Chambly ayant pour mission de promouvoir la saine alimentation et les bonnes habitudes de vie auprès des jeunes en difficultés.

En cas de pluie : École secondaire de Chambly, 535, boulevard Brassard.

Information : 450 658-2711 ou ville.chambly.qc.ca.