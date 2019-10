La Maison hantée de Chambly rempile pour une 4e édition les 26 et 31 octobre

Pour une 4e année consécutive, la méga maison d’Anny Lebreux revient hanter Chambly, les samedi 26 et jeudi 31 octobre prochains. Tous les profits seront reversés au Café-Théâtre.

Des airs de films d'horreur

Petits et grands amateurs de frayeur sont invités lors de ces deux soirées afin de profiter d’un parcours animé par des comédiens. Cette année le thème des films d’horreur saura surprendre par des décors, costumes et effets visuels.

Animation et atelier de jonglerie lumineuse par Monsieur Poï. Des bonbons seront également offerts le soir de l’Halloween. L’entrée est contribution volontaire et des billets de tirage sont en vente sur place. C’est plus de 80 prix totalisant 2300$ en cadeaux et bons d’achats que les visiteurs pourront remporter. Anny Lebreux, investigatrice du projet, s'est entourée des commerçants de Chambly pour l'occasion.

Célébrant sa 30e année d’existence, le Café-Théâtre de Chambly est le seul café-théâtre au Canada à produire des pièces 12 mois par année. Des ateliers y sont également offerts pour les jeunes et les adultes.

Les billets (forfaits variant entre 2$ et 20$) sont également disponibles en prévente au 514 797-0421. L'événement se déroulera les 26 et 31 octobre de 18h à 21h au 1091 rue Saint-Jean, à Chambly

Pour plus d’informations concernant la maison hantée et les prix à gagner consultez la page facebook Maison Hantée à Chambly.