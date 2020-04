Salaire des préposés aux bénéficiaires: rencontre avec les syndicats demain

Les principales centrales syndicales, dont la CSN et la FTQ, auront une rencontre demain avec la premier ministre François Legault pour discuter notamment du salaire des préposées aux bénéficiaires qui travaillent dans les établissements pour aînés.

C'est ce qu'il a fait savoir aujourd'hui lors de son point de presse quotidien sur la situation de la crise du coronavirus au Québec.

La semaine dernière, il avait pris l’entière responsabilité de la crise actuelle qui touche les CHSLD, notamment en ce qui concerne le cas des préposés aux bénéficiaires.

« Ça ne date pas d’hier que les préposés aux bénéficiaires ne sont pas payés à leur juste part. En tant que premier ministre, je voulais attendre la fin de la convention collective qui a pris fin le 31 mars pour négocier avec les syndicats un meilleur salaire pour cette profession. Mais si c’était à refaire, je les augmenterais même sans l’accord des syndicats », avait-il avoué.

M. Legault aimerait bien régler « rapidement » la question mais les syndicats ont indiqué au cours de la fin de semaine vouloir aussi revoir les salaires des « autres employés » du secteur de la santé.

Il a aussi tenu à dire que le problème dans les CHSLD n'était pas la lourdeur administrative mais « le manque de bras. »

Réouverture des écoles: pas le 4 mai

Par ailleurs, le premier ministre a indiqué qu'il n'était « pas prêt » à annoncer la réouverture des écoles le 4 mai prochain comme envisagé.

Il a précisé qu'une telle opération demandait au moins deux semaines de préparation et que rien n'était programmé dans ce sens.

M. Legault a tenu, lors de son point de presse d'aujourd'hui, qu'il n'y avait présentement pas de manque de matériel de protection personnel et qu'il était de plus de plus fabriqué ici même au Québec.