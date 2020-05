Reconstruction du viaduc à Saint-Mathieu-de-Beloeil: les travaux ont débuté

Le projet de reconstruction du viaduc du Ruisseau-Nord à Saint-Mathieu-de-Beloeil franchit une nouvelle étape. En effet, le contrat pour la reconstruction du viaduc du Ruisseau Nord qui surplombe l’autoroute 20 a été accordé et les travaux ont même débuté. Une nouvelle accueillie avec satisfaction par le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette.

La reconstruction du viaduc du Ruisseau Nord, démoli d’urgence en 2015 en raison de sa vétusté, préoccupait Simon Jolin-Barrette. En plus de changer le quotidien de nombreux citoyens locaux, la fermeture du viaduc a allongé le temps de déplacement des véhicules d’urgence, ce qui pouvait représenter un risque pour la santé et sécurité des résidents. Le député de Borduas avait d’ailleurs fait du dossier de la reconstruction du viaduc du Ruisseau-Nord un engagement électoral en 2018.

Au cours des derniers mois, l’évaluation environnementale et les plans et devis définitifs ont été réalisés. Puis, en décembre dernier, l’appel d’offres pour la reconstruction a été affiché et le contrat de reconstruction a récemment été accordé. Le député précise: « L’octroi du contrat et le début des travaux constituent une très bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil qui ont fait preuve de beaucoup de patience. » Celle-ci devra s'allonger encore un peu, car, si tout se déroule comme prévu, les travaux prendront fin en novembre.