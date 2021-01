Donner une deuxième vie à son arbre de Noël pour les oiseaux

Au lieu de jeter tout bonnement son sapin de Noël naturel au bord de la rue, pourquoi ne pas le garder un peu plus longtemps à l’extérieur pour fournir des abris aux oiseaux pendant l’hiver?

Par Benjamin Richer

Après les festivités du temps des fêtes, des centaines de sapins naturels se retrouvent dans les écocentres. Or, l’organisme Conservation nature Canada (CNC) suggère de le réutiliser en le plaçant autour de la maison pour ainsi procurer un abri aux oiseaux et les protéger des intempéries et du froid.

L’arbre de Noël peut être apposé sur un autre arbre, sur une clôture ou bien directement au sol. L’installer près d’une mangeoire pourrait leur donner un espace de repos.

Si des mangeoires étaient disponibles pendant l’été et l’automne, l’hiver n’est pas le moment pour arrêter l’approvisionnement. Les oiseaux auront beaucoup plus de difficulté à trouver une autre source de nourriture, et ce surtout pendant la saison froide. Il est recommandé de continuer jusqu’au dégel.

Ajouter des noix et/ou du beurre d’arachide dans l’arbre pourrait aussi les aider. Pour ce qui est des autres animaux, comme les écureuils, le piment de cayenne les éloigne.

Avec plus de 166 espèces d’oiseaux nicheurs dans la région, cela pourrait être l’occasion de garder l’arbre de Noël un peu plus longtemps pour les observer de la fenêtre. Au printemps, le sapin peut demeurer dans la cour pour fournir des nutriments au sol par sa décomposition. Sinon les écocentres les accepteront.