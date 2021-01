La vaccination a débuté à Chambly dans les milieux de vie pour aînés

À l'instar de plusieurs autres régions du Québec, la vaccination a démarré à Chambly. Alors que plus de 4000 travailleurs de la santé des CHSLD ressources intermédiaires et ressources en milieu familial de la Montérégie ont eu le vaccin entre Noël et le Nouvel An, c'était au tour des résidents de ces différents milieux de vie de le recevoir dès cette semaine.

Sur la photo, on retrouve Brigitte Chassé, résidente du CHSLD St-Joseph de Chambly, qui a été vaccinée cette semaine.

Les clientèles prioritaires sont vaccinées rapidement, au fur et à mesure que les doses arrivent. La Direction de la santé publique de la Montérégie précise qu'elle sera en mesure de déployer les ressources nécessaires lorsque le nombre de vaccins disponibles permettra d’augmenter la cadence.