Répondez à notre sondage : Vous êtes-vous remis aux sports d'hiver ?

Bien que l'hiver ait tardé à se montrer cette année, bon nombre de villes, de municipalités et de clubs ont persévéré afin d'offrir l'accès à différents sports d'hiver pour tous.

Il est possible de faire de la planche à neige ou du ski alpin sur différentes stations de la Beauce, notamment au Centre de ski de Saint-Georges, au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction ou au Mont-Orignal à Lac-Etchemin par exemple. Des sentiers de ski de fond ou de raquettes sont aussi accessibles un peu partout dans la région.

Si la pandémie et les règles qui s’y rapportent nous privent de beaucoup de choses, elles ne nous privent pas de prendre l’air, de rester actifs et de pratiquer tous ces sports d’hiver. En plus du plaisir physique de bouger, c’est aussi un véritable plaisir moral que de profiter des magnifiques paysages enneigés que nous offre dame nature.

Et vous dites-nous, vous êtes-vous remis aux sports d’hiver ? Répondez à notre sondage ici.