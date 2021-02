Que faire en cette Saint-Valentin 2021 ?

La fête de l'amour devrait être bien différente des autres années en 2021. Même si plusieurs ont l’impression que la pandémie dure depuis une éternité, la Saint-Valentin de l’année précédente avait été épargnée au Québec.

Voici des suggestions sur quoi faire entre amoureux pendant le confinement. Toutes disponibles localement et bien présentes dans la région.

Le classique des classiques : Le chocolat

Pourquoi offrir du chocolat à la Saint-Valentin ? La raison pour laquelle le chocolat s’est implanté dans les mœurs de la fête de l’amour n'est pas aussi simple. D’abord, qui n’aime pas en recevoir ? Le chocolat est désormais présent dans la plupart des fêtes, que ce soit Halloween, Pâques et même Noël. Ce délice est associé au plaisir.

La fête de l’amour est devenue porteuse du chocolat quand des études lui ont attribué des vertus aphrodisiaques. Le chercheur américain Michael R. Liebowitz avait écrit un article publié dans le New York Times intitulé Chocolate Theory of Love en 1983, ce qui a valu à l’aliment une popularité croissante. Les grands chocolatiers en ont de même profité pour promouvoir leurs ventes avec d'importantes campagnes publicitaires. Et voilà! Le bal était lancé.

Cette idée qu’un composé euphorisant dans le cacao stimule la libido était déjà répandue avant les années 80. Bien que les Aztèques lui accordaient une forte reconnaissance, des membres de la bourgeoisie et de la royauté en faisaient son éloge en Europe, dont la marquise de Pompadour au 18e siècle.

Toutefois, des chercheurs ont déterminé plus tard que la molécule supposée aphrodisiaque du cacao était rapidement métabolisée par le corps humain. La tradition est malgré tout restée. Plusieurs entreprises locales pourront dépanner les plus avides de sucreries chocolatées avant le 14 février.

Un souper en tête à tête

Fatigué de vous casser la tête avec les soupers et les lunchs à longueur d’année ? Pourquoi ne pas profiter de cette Saint-Valentin pour dîner les yeux dans les yeux ? Si les enfants font partie de votre bulle familiale, ce sera peut-être le moment de ne pas trop culpabiliser en les asseyant devant la télévision pour la soirée.

Plusieurs restaurants locaux, que ce soit pour des sushis, de la cuisine française, italienne ou tout autre bon repas, sont ouverts cette année en formule pour emporter ou livraison. Prévoyez néanmoins une réservation, car leur popularité ne risque pas de diminuer. Au moment d’écrire ses lignes, le gouvernement n’avait pas encore confirmé la possible réouverture des salles à manger. À suivre dans les prochains jours.

Pour ceux qui au contraire ont l’habitude de commander régulièrement du resto, laissez-vous aller en cuisinant ensemble un plat maison. Certains pourraient oser la fameuse assiette de pâtes fraîches. Peut-être que blaguer les mains dans la farine comme dans la scène culte de poterie du film Ghost avec Patrick Swayze et Demie Moore vous fera rire et saura raviver la flamme.

Les décorations pourront toujours être ajoutées à la soirée avec des bougies ou avec un éclairage tamisé. Ressortir ses vieilles photos de couple ou faire des bricolages à la thématique de l’amour avec les enfants ajoutera à l’ambiance. Le tout sur une trame musicale romantique.

Idées en vrac

Une nuit à l’hôtel

Même si la COVID-19 fait toujours des siennes et que plusieurs commerces demeurent fermés, les hôtels sont encore ouverts pour certains. Une nuitée dans une auberge de la région vous permettra de prendre du recul face au train-train quotidien.

S’offrir des fleurs

Les fleurs, notamment les roses, font aussi partie des classiques de la Saint-Valentin, mais qui vous assure un sourire. Les fleuristes locaux sont toujours ouverts pour des cueillettes.

Pimenter les relations

Que ce soit par l’achat de jouets ou toute autre fantaisie, il est possible de stimuler à nouveau sa vie sexuelle ou explorer de nouvelles avenues avec son conjoint ou sa conjointe. Profitez de ce moment pour vous rapprocher.

Une soirée cinéma

Même si la pandémie a forcé plusieurs personnes à écouler plusieurs heures devant la télévision, si cela vous apporte du plaisir, pourquoi ne pas voir ou revoir un film que vous appréciez tous les deux et dont vous connaissez les répliques. Cette activité convient pleinement à ceux qui souhaitent passer la Saint-Valentin avec les enfants.

Aller patiner ou marcher

Avec le couvre-feu qui force les gens à demeurer à la maison après 20 h, le patinage de soirée sera difficile. Les patinoires restent malgré tout ouvertes pendant la journée en fonction des endroits. Les consignes sanitaires doivent être respectées. Partager un écouteur avec vos chansons préférées sur la glace saura vous remémorer vos plus beaux souvenirs.

L’apéro au frais

Pour ceux et celles qui ont la chance d’avoir un foyer à l’extérieur, l’apéro autour du feu pourra être de mise. Couverture, consommations, musique et grignotines vous assureront une belle soirée.