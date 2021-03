Québec, Lévis et Gatineau à l'arrêt et quatre régions passent au palier rouge

En raison du nombre de cas actifs qui augmente de façon exponentielle actuellement, François Legault a annoncé, ce mercredi 31 mars, la mise sur pause de trois sous-régions de la province. Dès demain, Québec, Lévis et Gatineau seront à l’arrêt jusqu’au 12 avril prochain. De plus, quatre régions administratives passeront aussi au palier rouge dès demain, ce jeudi 1er avril.

Concrètement, cela signifie que davantage de mesures seront mises en place dans les trois municipalités touchées. Parmi elles, nommons la fermeture de tous les commerces non essentiels, soit les écoles, les salons de coiffure, les cinémas, les musées, les salles de spectacle, les gymnases et les restaurants. Les lieux de culte pourront accueillir un maximum de 25 personnes dans ces mêmes secteurs. Également, dans ces trois villes, le couvre-feu sera devancé à 20h et les épiceries devront fermer leurs portes à 19h30.

Autre mesure: quatre régions du Québec passent au palier rouge dès demain: l’Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-St-Laurent. « La bonne nouvelle c’est que le nombre de nouveaux cas semble s’être stabilisé au Saguenay, ce qui nous rassure. Toutefois, on continue de suivre la situation de près. Comme vous le constatez, la situation peut changer extrêmement vite et il n’est pas impossible que d’autres régions du Québec subissent le même sort. Je tiens toutefois à rassurer les commerçants des secteurs visés à l’effet que de l’aide financière sera disponible pour les soutenir », a souligné le premier ministre François Legault.

Le premier ministre a demandé aux citoyens des trois municipalités mises sur pause de rester à la maison sauf en cas d’extrême nécessité. « Les services de garde en milieu scolaire demeureront ouverts pour les travailleurs essentiels. Les services de garde réguliers aussi, mais on demande aux parents qui peuvent de garder les enfants à la maison afin de limiter au maximum les contacts. Il faut donner un grand coup pour freiner le virus. »

Célébrez Pâques chacun chez soi

À l’approche de la fin de semaine de Pâques, moment où plusieurs se rassemblent en famille, M. Legault a imploré les Québécois de célébrer chacun chez soi. « Ce n’est pas le temps de se rassembler pour fêter. Il ne faut faire aucune exception et suivre toutes les règles tout le temps. C’est la seule façon pour éviter une explosion des cas. On sait qu’on va s’en sortir, ce n’est qu’une question de temps. La vaccination va bien. C’est le temps d’être solidaire. Pensez aux enfants qui ont besoin d’aller à l’école et au personnel de la santé qui est au front depuis plus d’un an. Restez prudent », a-t-il terminé.