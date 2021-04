Quinze projets routiers importants à venir dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu

D'ici l'année 2023, le gouvernement provincial, via le Ministère des Transports du Québec, investira 866M$ afin d'améliorer les déplacements dans la région de la Montérégie et de la MRC Vallée-du-Richelieu.

Voici les projets prévus dans les plans du MTQ et qui seront réalisés au cours des deux prochaines années:

Beloeil:

- Aménagement d’un carrefour giratoire sur le chemin de l’Industrie, entre la sortie 112 de l’autoroute 20 et la route 223 (Moins de 1M$);

Carignan:

- Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 10 est et ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35;

- Réfection de ponceaux sous la route 223, dans le secteur de la rue René-Dumas (Moins de 1M$);

- Réfection de ponceaux sous la route 223, entre la rue Bachand et le pont de l'Île-Goyer (Moins de 1 M$);

- Réparation du pont du chemin Bellerive, au-dessus de l'autoroute 10 à Carignan (Moins de 1M$):

Chambly:

- Asphaltage de l'autoroute 10, entre l'autoroute 35 et le boulevard Industriel 1 à 5M$):

- Réaménagement de l'intersection de la route 112 et de la rue Notre-Dame à Chambly (Moins de 1M$):

McMasterville:

- Construction de feux de circulation à l’intersection de la route 116 et de la rue Maple (Moins de 1M$);

Mont-Saint-Hilaire:

- Asphaltage de l’autoroute 20, de la rivière Richelieu jusqu’à la limite est de Mont-Saint-Hilaire (5 à 10M$);

- Réfection de ponceaux de l’autoroute 20, près de la sortie Grande Allée (1 à 5 M$);

Saint-Antoine-sur-Richelieu:

- Réfection de ponceaux sous le chemin de la Pomme-d’Or (Moins de 1M$);

Saint-Denis-sur-Richelieu:

- Asphaltage de la route 137, de la route 133 à environ 280 m au sud du chemin Leblanc (1 à 5M$):

Saint-Jean-Baptiste:

- Reconstruction du pont Brodeur sur la route 227, au-dessus du ruisseau à l’Ours (Moins de 1M$);

Saint-Mathieu-de-Belœil:

- Asphaltage de l’autoroute 20, en direction est, entre la route 229 et la rivière Richelieu (5 à 10M$):

- Réaménagement de l’intersection de la route 229 et du chemin du Ruisseau et de l’intersection de la route 229 et du chemin Nobel (Moins de 1M$):

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ces investissements favoriseront le maintien et la création d’emplois en plus de stimuler l’économie régionale.

« C’est une excellente nouvelle pour les municipalités de ma circonscription. Le gouvernement démontre par ces sommes l’importance d’entretenir notre réseau de transport pour le bien de la communauté. Je remercie mon collègue François pour son implication dans notre belle région », indique Jean-François Roberge, député de Chambly.