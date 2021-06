Entraves de nuit sur l'A-15 les 14 et 15 juin

Le ministère des Transports informe la population des dernières entraves requises afin de clore les travaux réalisés en 2020 sur l’autoroute 15. Des fermetures de voies de circulation et de bretelles de l’autoroute 15, à Candiac et à La Prairie, seront requises durant les nuits du 14 et du 15 juin pour effectuer le marquage permanent sur la chaussée, notamment.

Les interventions se dérouleront de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation.

Horaire des travaux et gestion de la circulation sur l’autoroute 15

De 20 h à 5 h le lendemain

Les 14 et 15 juin :

Une voie de circulation restera toujours ouverte dans chaque direction. Les interventions seront réalisées sur un court tronçon situé, selon l’avancement des interventions, entre le boulevard Montcalm à Candiac et la rue Salaberry à La Prairie.

Durant la nuit du 14 juin :

fermeture des bretelles no 44 (Candiac/Boul. Montcalm) et de la sortie no 45 (La Prairie/Boul. Taschereau) de l’autoroute 15 en direction nord.

Durant la nuit du 15 juin :

fermeture de la sortie n o 46 (Salaberry) de l’autoroute 15 en direction nord.

fermeture des bretelles no 44 (Candiac/Boul. Montcalm) de l'autoroute 15 en direction sud.

Les chemins de détour encourus par les fermetures seront mis en place. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et les dates des interventions pourraient devoir être ajustées.