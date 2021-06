Chambly investit 945 000 $ pour la réfection de rues

Cet été, la Ville de Chambly procédera à des travaux de réfection des infrastructures des rues des Voltigeurs (entre l’avenue Bourgogne et la rue De Richelieu) et Jacques-Sachet.

D'après la Ville, ces améliorations, qui bonifieront la qualité de vie des citoyens du quartier, représentent un investissement total de 945 000 $, incluant une aide financière de 885 000 $ du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Ces travaux permettront de renouveler les conduites d’égout sanitaire et d’eau potable, de construire une nouvelle conduite d’égout pluvial, de procéder à la réfection de la chaussée, des bordures, des trottoirs et du pavage, en plus d’aménager un nouveau réseau d’éclairage de rue. Les travaux s’échelonneront de juin à septembre.

La Ville de Chambly remercie les citoyens touchés par ces travaux pour leur compréhension et leur collaboration. Ceux-ci seront informés des détails par le biais d’un avis distribué à chaque porte.