Les policiers se feront omniprésents sur les routes dans les prochains jours

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifient leurs interventions sur le réseau routier jusqu'au 4 juillet prochain en prévision des nombreux déplacements à l’occasion des longs congés de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

Les policiers cibleront particulièrement la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Différents moyens permettent aux policiers de détecter les conducteurs dont la capacité de conduite est affaiblie, notamment les épreuves de coordination de mouvements et les évaluations en reconnaissance de drogue.

La vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant feront également partie des infractions visées par les policiers. Rappelons que la vitesse et l’utilisation du cellulaire au volant constituent les principales causes de collisions mortelles au Québec.

Rappelons que l’an dernier, 8 collisions mortelles et 313 collisions avec blessés graves ou légers sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec pendant cette période. Les policiers invitent les citoyens à la prudence, notamment en planifiant leurs déplacements et en se fixant des délais réalistes afin d’arriver à destination en sécurité, et ce, tout en respectant les limites de vitesse et les lois en vigueur.

De plus, les policiers rappellent que la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire.