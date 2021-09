Plus de 600 nouveaux cas et hausse des hospitalisations au Québec

Québec rapporte lundi 639 nouveaux cas de COVID−19, un nouveau décès et une hausse des hospitalisations.

Parmi les nouveaux cas, 447 sont des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours. Quarante−cinq sont des personnes n’ayant reçu qu’une seule dose il y a 14 jours ou plus et 147 sont des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a sept jours ou plus.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 398 425 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 380 825 sont rétablies. La province compte également 11 305 décès attribués au virus.

Le nombre d’hospitalisations a grimpé de 14, à 227. Parmi ces patients, 75 personnes se trouvent aux soins intensifs, un nombre qui est resté stable depuis le dernier bilan.

Trente−sept personnes sont entrées à l’hôpital dimanche, dont 26 n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours. Une personne avait reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et 10 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 22 429 prélèvements ont été réalisés le 11 septembre.

En ce qui concerne la vaccination, 13 034 doses de vaccin ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 635 280 depuis le début de la campagne de vaccination. À l’extérieur de la province, 147 545 doses ont été reçues par des Québécois.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 77,4 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19. Chez les 12 ans et plus, 88,3 % ont reçu au moins une dose et 83,3 % sont adéquatement vaccinés.