La Ville de Chambly tient à informer les citoyens que la concrétisation des travaux liés au réaménagement du parc des Rapides aura lieu au printemps 2022.

Rappelons que le projet a été élaboré à la lumière des commentaires formulés par les citoyens lors d’une consultation publique effectuée à l’été 2020. Les travaux, de l’ordre de 1 000 000 $, contribueront concrètement à rafraîchir les installations actuelles tout en préservant son aspect naturel.

Les interventions qui seront réalisées consistent à : refaire les sentiers permettant l’accès au parc et le retrait de celui en asphalte; procéder à l’ajout de mobilier urbain, tel que tables de pique-nique, bancs et poubelles; installer un bloc sanitaire (toilette) sobre et en retrait; compléter l’aménagement paysager. Les aires de repos et de tranquillité seront préservées, de même que les aires de jeux libres, en plus d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.