Des travaux prévus cette fin de semaine sur le tunnel Louis-H.

Des fermetures sont prévues dans le secteur du tunnel durant la fin de semaine du 5 au 8 novembre. Ces entraves sont requises afin de poursuivre l’installation de poutres paralumes.

Les usagers sont invités à éviter le secteur si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.

Entraves de fin de semaine du 5 au 8 novembre

Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 et l’entrée en provenance de la route 132, (incluant le tunnel Louis-H.-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi 5 h

Les entrées de ce tronçon seront fermées dès vendredi 23 h 30.

Fermeture complète de l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est vers l’autoroute 25 en direction sud, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermetures complètes dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h :

Bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en direction ouest

Voie de desserte de l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de l’échangeur

Entraves à venir

Des fermetures de fin de semaine en direction de Montréal ou de la Rive-Sud sont prévues jusqu’en décembre 2021. Une fermeture du tunnel en direction de Montréal est planifiée lors de la fin de semaine du 12 au 15 novembre.