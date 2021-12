Une hausse importante du prix du panier d’épicerie prévue pour 2022

Le prix des aliments devrait continuer d’augmenter l’année prochaine, selon le Rapport annuel des prix alimentaires 2022, publié jeudi. Le panier d’épicerie pour une famille de quatre personnes sera près de 1000 dollars plus chers.

La hausse du prix des aliments, qui a été de 3,9% en 2021, frôlera le 7% en 2022, notamment pour les produits laitiers et les repas en restaurant. Les légumes et les produits de boulangerie connaîtront une augmentation similaire.

Pour ce qui est des fruits, de la viande et des fruits de mer, ces produits seront touchés, mais de façon moins significative, soit une hausse de moins de 5%, selon le rapport.

Cette inflation alimentaire s’explique principalement par les effets de la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement, plus précisément sur la main-d'œuvre, le coût du transport et la réduction des stocks par bateau.

Les événements climatiques extrêmes, comme les feux de forêt dans l’ouest du continent, auront aussi un impact. La taxe carbone est un autre facteur à considérer puisque son prix passera de 40 dollars la tonne de GES à 50 dollars en 2022.

Le prix moyen de l’épicerie pour une famille de quatre personnes (deux adultes, un adolescent et un enfant) sera d’un peu moins de 15 000 dollars par an, soit près de 1000 dollars de plus qu’en 2021.

Les rayons des supermarchés pourraient connaître des pénuries de certains produits. Cette situation touchera ainsi l’offre en restaurants, qui auront un menu plus limité.

Le rapport, cosigné par des chercheurs de quatre universités canadiennes, mentionne finalement que l’insécurité alimentaire sera encore plus marquée. Des demandes pour les banques alimentaires, qui comptaient déjà 1,3 million de visites par mois au Canada, seront davantage réalisées.