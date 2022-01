Accès à la 3e dose vaccinale dès aujourd'hui  aux Québécois de 18 à 59 ans

Les Québécois âgés de 18 à 59 ans auront graduellement accès à la troisième dose de vaccin contre la COVID−19 à compter de ce mardi 4 janvier pour les plus âgés, et dès le 21 janvier pour les plus jeunes.

Ce sont donc les personnes âgées de 55 à 59 ans qui peuvent prendre rendez−vous mardi. Celles qui ont entre 50 et 54 ans pourront en faire autant deux jours plus tard, dès jeudi.

Celles qui ont 18 ans et plus appartenant aux autres catégories d’âge pourront s’inscrire lors de six dates différentes comprises entre les 10 et 21 janvier.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, veut qu’entre deux et trois millions de personnes par mois reçoivent le vaccin afin qu’en mars, toute la population québécoise soit protégée.

En début de semaine, moins de 20 % des Québécois âgés de 5 ans et plus avaient reçu leur troisième dose.

Lundi, le ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, a annoncé que le déploiement de membres du personnel des Forces armées canadiennes afin de soutenir la campagne de vaccination du Québec. Le ministère de la Défense nationale a précisé que les équipes de reconnaissances effectuent d’abord une évaluation de la situation actuelle afin d’identifier les besoins spécifiques et que par la suite, le déploiement du nombre approprié de militaires aux endroits ciblés par la province sera effectué.

Durant la première vague de la pandémie de COVID−19, plus d’un millier de membres des Forces armées avaient été déployés dans les CHSLD de la province, devenus des hécatombes à cause de la propagation du virus et du manque de personnel, alors que de nombreux travailleurs de la santé tombaient malades.