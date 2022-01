Ne manquez pas la Semaine de l'économie circulaire dès le 7 février

Suivant le succès de la Semaine montérégienne de l’économie circulaire en 2021, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) tiendra de façon virtuelle la deuxième édition de cet événement mobilisateur en économie circulaire, du 7 au 10 février prochain.



Avec la prise de conscience engendrée par la pandémie, la diminution de l’utilisation de matières premières et la valorisation des matières résiduelles en fin de vie est plus que jamais à l'agenda des organisations souhaitant se positionner avantageusement pour une relance économique verte.

Entièrement gratuits, les ateliers et conférences proposés par cet événement permettront aux organisations de comprendre les enjeux, les occasions et les moyens pour se positionner à l’aide des stratégies de l’économie circulaire.

Les experts montérégiens de l’économie circulaire du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI), du Comité 21 Québec, du CRE Montérégie, de DEL et du Fonds Écoleader présenteront des ateliers et conférences portant sur :

- Les stratégies de l’économie circulaire à intégrer dans vos organisations;

- Les enjeux et occasions pour le verre, les textiles, et les équipements médicaux à usage unique;

- Les mesures de financement pour les initiatives en économie circulaire

Programmation

Lundi 7 février de 9 h à 11 h 45 :

Acteurs et stratégies de l’économie circulaire

Mardi 8 février de 9h45 à 12 h :

L’économie circulaire dans le secteur des textiles et de la santé

Mercredi 9 février de 9 h à 11 h 45 :

Financement de la transition vers l’économie circulaire et circularité du verre

Jeudi 10 février de 9 h à 10 h 30 :

Le futur de l'économie circulaire pour les territoires et collectivités

Les organisations de tous les secteurs d'activité peuvent ainsi trouver leur compte dans ce programme varié. Pour plus de détails sur la programmation et s'inscrire à cet événement sans frais, on peut cliquer ici.