Les Québécois dépenseront moins à la Saint-Valentin

Dans un sondage réalisé rendu public aujourd’hui, les données révèlent que cette année, le budget pour le 14 février est en baisse de 17 % comparé à l’an passé, et inférieur de 34 % par rapport à 2020, la dernière année de référence avant la Covid.

C’est le constat d’HelloSafe dans son analyse du budget des Québécois pour la Saint-Valentin.

L’enquête fait notamment apparaître que le budget moyen alloué par les Québécois à la Saint-Valentin cette année sera de 62 $ — soit 2 $ de moins qu’au niveau national.

Le budget moyen des ménages québécois alloué à la Saint-Valentin n’a jamais été aussi bas depuis les cinq dernières années. La pandémie et la crise économique ne favorisent pas la consommation des ménages pour ce genre d’évènement.

Alors que le budget moyen des ménages depuis 2017 a été en moyenne de 81,20 $, cette année il est de 61,70 $ — soit un recul de 17 % par rapport à l’an dernier où il s’était fixé à 74 $.

Avec les restrictions encore en vigueur au Québec, l’activité la plus prisée par les Québécois est un repas romantique à la maison, avec 43 % de répondants ayant prévu cette activité.

En revanche, avec les restaurants qui subissent toujours des contraintes liées à la Covid-19, l’affluence est moindre et cette activité est délaissée (seulement 11,50 % des sondés indiquent vouloir dîner au restaurant où commander leur repas).

En ce qui concerne les présents « physiques », près d’un quart des sondés indiquent prévoir un cadeau, 12 % offriront des fleurs et 8,30 % d’entre eux choisissent une carte de souhaits.

Cette étude est basée sur des informations issues de sources publiques et privées — issues en particulier du Conseil québécois du Commerce de Détail et de Statistique Canada. Mais aussi sur les résultats d’un sondage mené sur le site HelloSafe.ca entre le 24 janvier et le 2 février 2022 sur un échantillon de 617 Québécois.