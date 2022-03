Des ajustements aux mesures sanitaires en milieu de travail

L’obligation de maintenir une distanciation minimale de deux mètres entre les personnes dans les milieux de travail sera modifiée à compter du 7 mars 2022. Le port du masque de qualité continue d’être obligatoire s’il n’y a pas une distanciation physique minimale d’un mètre ou en l’absence de barrières physiques.

Cela fait partie des ajustements progressifs des mesures de prévention dans les milieux de travail, indique la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La séquence des ajustements se déroulera en différentes phases au cours des prochaines semaines. Cela permet d’offrir une prévisibilité pour les milieux de travail, excluant les milieux de soins, tout en étant cohérente avec les autres mesures annoncées par le gouvernement du Québec et recommandées par la Santé publique.

La CNESST ajoute que d’autres ajustements seront introduits au plus tard vers la mi-avril à la suite d’un préavis de 10 jours décrété par la Direction générale de la santé publique. Dès la fin de ce préavis, le port du masque dans les milieux de travail ne sera plus obligatoire, sauf pour quelques exceptions. Le port du masque de qualité restera nécessaire lors du transport de travailleurs en autobus et en avion.

En mai, selon l’évolution de la situation épidémiologique, une dernière étape consistera en la levée des exceptions de l’obligation du port du masque dans tous les milieux de travail, dont celles pour le transport de travailleurs.

« Les ajustements annoncés représentent une bonne nouvelle pour les milieux de travail du Québec. Il faut toutefois continuer à appliquer les différentes mesures de prévention, afin d’avoir des milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires. La CNESST est là pour les accompagner », précise Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST.