Le comité du PHAC remet 5 000 $ à l’Ensemble Vocal Via Voce de Chambly

Le comité du PHAC (Patrimoine-Histoire-Activités Culturelles) de la Ville de Chambly a remis un montant de 5 000 $ à l’Ensemble Vocal Via Voce, pour la tenue d’un concert le 16 novembre prochain avec musiciens et chanteurs pour une présentation de l’œuvre le Requiem de Gabriel Fauré.

L’organisme célèbre cette année son 10e anniversaire, sous le thème « Dix ans de passion et d’harmonie musicales pour l’Ensemble Vocal Via Voce.»

Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, était fier de remettre cette contribution financière à Jean-Pierre Parent, président du conseil d’administration, et Cécile Allemand, chef de chœur de l’Ensemble Vocal Via Voce.

À propos du PHAC

Le PHAC est un important projet innovateur et rassembleur permettant la défense, la préservation et la promotion du patrimoine historique de la Ville de Chambly, tout en contribuant à la diffusion d’activités culturelles et à la vitalité économique du centre-ville.

Ce fonds est administré par un comité composé d’élus municipaux (MM Denis Lavoie, Luc Ricard, Serge Gélinas et madame Paula Rodrigues) et d’acteurs du milieu (MM Bruno Huissoud, Luc Delavigne et François Pellerin).