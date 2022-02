Disparition d'une jeune femme de 17 ans

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration de la population pour retrouver une personne qui est portée disparue.

La jeune fille se nomme Valentina Nino Larios, elle est agée de 17 ans. La femme hispanique, mesure 1,65m et pèse 64 kg, elle a les yeux brun et les cheveux bruns. Elle s’exprime en français. Elle portait une veste noire, un pantalon de jogging noir et un sac à dos noir.

Mme Nino Larios a été vue pour la dernière le 21 février en soirée dans l’arrondissement Pierrefonds/Roxboro. Elle aurait tenue des propos inquiétants et pour cette raison, les enquêteurs craingnent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-crime Montréal au 514 393-1133.