Deuxième édition du Festin de crabes Malécite à La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire

Afin de souligner le Jour de la Terre-Mère, La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec la Première Nation Malécite de Viger, vous convie, le samedi 21 avril à 18h, à la deuxième édition du Festin de crabes Malécite à volonté.

Cet événement se veut une activité de levée de fonds pour La Maison amérindienne, un organisme sans but lucratif, et se tiendra sous la présidence d’honneur du Grand chef de la Première Nation Malécite de Viger, Jacques Tremblay. En plus de pouvoir manger du crabe à volonté, les convives pourront savourer un potage de citrouille à saveur d’érable, des salades variées, un mélange de riz sauvage et blanc, des fromages québécois et pour clore le festin, ils pourront déguster la fameuse tarte au sucre sans croute de La Maison amérindienne. La soirée sera agrémentée de contes, légendes et chants traditionnels malécites.

Les Malécites au Québec ne sont pas regroupés en communauté, mais vivent dispersés sur le territoire québécois, canadien et américain. La communauté Malécite de Viger est la seule Première Nation Malécite au Québec. Elle dispose d’un territoire situé dans le canton de Whitworth, près de Rivière-du-Loup, et d’un petit lot à Cacouna, la plus petite réserve autochtone au Canada. Les Malécites vivants au Québec parlent en majorité le français, mais plusieurs parlent anglais. La langue malécite « passamaquoddy » est encore parlée par certains locuteurs du Maine et du Nouveau-Brunswick. Les Malécites exploitent une entreprise de pêche commerciale (EPC) et travaillent à diversifier leur économie, notamment en développant des partenariats sur le plan régional.

Le coût du billet de 100 dollars comprend les taxes, le pourboire, le repas, une demi-bouteille de vin par personne ainsi que l’animation.

Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’informations, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500.