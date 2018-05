Reconduction de l’entente de la desserte du Service d’incendie de la Ville de Chambly à Carignan

La Ville de Chambly est heureuse d’annoncer qu’une nouvelle entente a été conclue avec la Ville de Carignan pour la desserte du Service d’incendie sur l’ensemble de son territoire.

Cette entente de service, conclue pour une durée de cinq ans et établie à 1 000 000 $ annuellement, entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019. Celle-ci précise que le Service d’incendie s’assurera d’intervenir pour l’extinction d’incendie, les sauvetages, la désincarcération, la prévention et l’assistance aux citoyens en situation d’urgence, tel que prévu aux modalités de répartition du centre d’appel 911. Il est à noter que la Ville de Chambly entérinera l’entente lors du prochain conseil municipal, prévu le mardi 1er mai.

« La Ville de Chambly est fière d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de grande qualité à ses citoyens grâce à son Service incendie. L’expertise de son personnel a contribué à son excellente réputation, à laquelle s’ajoutent de nombreux prix provinciaux obtenus au cours des dernières années. La Ville de Carignan, très satisfaite des services rendus depuis des années, nous a informés de sa volonté de conclure un nouvel accord. Je félicite le maire de Carignan, monsieur Patrick Marquès, qui a agi avec célérité dans le renouvellement de cette entente, laquelle a été négociée de manière positive, dans le respect des intérêts respectifs de nos citoyens », souligne le maire de Chambly, Me Denis Lavoie

« La Ville de Chambly est un partenaire important et nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration bénéfique pour la population carignanoise. C’est avec une énergie nouvelle et dans un souci de maintenir l’offre d’un service de qualité que nous mettrons de nouveau nos ressources en commun », a mentionné le maire de Carignan, monsieur Patrick Marquès. « Cette entente négociée à la satisfaction de chacune des parties et dans le meilleur intérêt des citoyens est porteuse d’avenir. Elle réitère et consolide notre volonté d’établir de bonnes relations intermunicipales », a-t-il ajouté.

Source : Ville de Chambly