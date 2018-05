Jusqu’au 17 mai, la Sûreté du Québec mettra l’accent sur le partage de la route

Dès ce matin et jusqu’au 17 mai prochain, la Sûreté du Québec redoublera d’effort pour sensibiliser la population. Pendant les jours qui viennent, le corps de police tiendra l’opération nationale concertée Partage de la route.

Cette démarche sera déployée par toutes les branches de la SQ œuvrant à travers le Québec. Les activités de sensibilisation et interventions seront intensifiées au cours des six jours à venir.

Le thème de cette initiative est Chacun a sa place-La sécurité, une responsabilité partagée. Concrètement, cette campagne vise à rappeler l’importance de respecter les lois en vigueur, mais aussi les autres usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport.

« Les usagers du réseau routier ont une responsabilité partagée. Les conducteurs doivent faire preuve d’une prudence accrue pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont vulnérables et sans protection. Quant aux piétons et cyclistes, il importe qu’ils adoptent aussi un comportement sécuritaire. Tous doivent cohabiter dans le respect des règles », précise la SQ dans un communiqué.

Augmentation des décès

Pourquoi tenir une opération concertée nationale? Tout simplement parce que les statistiques parlent d’elles-mêmes. Selon le bilan routier de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il y eu 80 décès chez les usagers vulnérables (piétons et cyclistes) en 2017, par rapport à 70 en 2016.

Dans le même ordre d’idée, les piétons et cyclistes représentent 22 % des décès survenus sur les routes de la province en 2017. Et 12 % de l’ensemble des victimes de la route.

Semaine de la sécurité routière canadienne 2018

La SQ prévient qu’elle tiendra également des opérations policières du 15 au 21 mai dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière canadienne.

De son côté, la SAAQ lancera une campagne de sensibilisation du 21 mai au 17 juin. Le but? Informer les usagers de la route des comportements sécuritaires à adopter face aux particularités des véhicules lourds. La campagne visera particulièrement les automobilistes et les piétons.

Pour plus d’informations, on peut suivre la SQ sur Twitter ou sur Facebook.