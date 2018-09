Importante opération policière visant la criminalité contre l’État et des institutions bancaires

La Division des enquêtes sur la criminalité financière contre l’État de la Sûreté du Québec a procédé ce matin, dans la grande région de Montréal, à l’arrestation de 12 individus en lien avec la contrefaçon de documents gouvernementaux et la fraude auprès d’institutions publiques et bancaires.

Le projet d’enquête OPTIQUE visait le démantèlement d’une cellule criminelle ayant à sa tête Fred Joseph qui disposait notamment de complices au sein de certains établissements.

L’enquête lancée en février 2016 tend à démontrer que ce réseau produisait de fausses pièces d’identité gouvernementales de très haute qualité pour effectuer des transactions frauduleuses auprès d’organismes gouvernementaux et différentes institutions bancaires au Québec.

Entre le 9 août 2016 et le 1er février 2017, plusieurs infractions ont été commises. Un échantillonnage des faux profils a permis d’établir que le montant global des fraudes pourrait s’élever à plusieurs millions de dollars. Des actifs criminels d’une valeur de 425 000 $ sont également bloqués.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et l’Association des banquiers canadiens (ABC), ont contribué activement à la réalisation de ce projet, qui a également bénéficié de la collaboration de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), de Postes Canada, d’’Immigration Canada, du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et de Passeport Canada.

La Division des enquêtes sur la criminalité financière contre l’État (DECFÉ) réalise des enquêtes et coordonne les opérations policières en matière de fraudes fiscales et de crimes envers les marchés financiers principalement dans le cadre du programme ACCEF. (Actions concertées contre les crimes économiques et financiers)

Toute information sur ce type d’activité peut être transmise, en tout temps et de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.