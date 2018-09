SIGN4L: l'application qui facilite les recherches en cas de disparition

Alors que les voyages à l'extérieur sont plus nombreux en cette période de vacances, votre Régie intermunicipale de Police Richelieu-Saint-Laurent vous fait part d’une nouvelle application de « Réseau Enfants-Retour ».

Le Réseau Enfants-Retour est fier d’annoncer la création de SIGN4L, une application permettant aux parents de facilement conserver électroniquement la photo ainsi que les renseignements vitaux sur leurs enfants, afin de les avoir sous la main en cas de disparition. SIGN4L est offerte gratuitement sur la plupart des téléphones Apple ou Android.

Advenant le cas où un enfant se perdrait dans un centre commercial ou un endroit public bondé, en revenant à la maison ou, s’il venait à disparaître, une fiche signalétique complète et à jour fait économiser du temps précieux et permet aux forces policières de réagir rapidement et d’amorcer les recherches pour l’enfant disparu.

Grâce à SIGN4L, les parents pourront envoyer instantanément par courriel ou texto le profil de leur enfant aux autorités pertinentes, leur permettant du coup de gagner du temps et de traiter l’urgence de manière beaucoup plus rapide.

SIGN4L rappelle également aux parents de mettre à jour les renseignements sauvegardés à la fréquence de leur choix, assurant ainsi que la fiche signalétique de l’enfant est toujours à jour. L’application contient également des consignes pour protéger ses enfants, ainsi que des conseils précis sur la marche à suivre dans les minutes et les heures qui suivent une disparition d’enfant.

Télécharger SIGN4L dès aujourd’hui!