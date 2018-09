Comment éviter les vols au domicile pendant les vacances?

Ils reviennent dès que l’occasion se présente. Des gens malintentionnés se sont encore récemment manifestés sur notre territoire.

Nous sommes tous un peu portés à baisser la garde lorsque l’hiver nous quitte. On laisse automatiquement plus de choses à la vue, le cabanon reste ouvert. On quitte la maison pour aller faire des courses en se disant que ce n’est pas grave parce que l’on revient rapidement. On ne met pas le système d’alarme, les fenêtres sont ouvertes. Ce scénario décrit par le sergent Jean-Luc Tremblay s’est répété quelques fois ces dernières semaines avec des conséquences fâcheuses pour les résidents en cause, qui ont fait appel à nos services. De plus, nous venons encore une fois de constater que même lorsque les mesures de prévention sont prises, des voleurs ont quand même réussi à jouer d’astuce.

Visitez le site Web www.police-rsl.qc.ca section prévention/résidence. Nous vous offrons de faire en quelque sorte, le tour du propriétaire avec une fiche d’évaluation de sécurité. Elle est très pratique, vous verrez (fiche d'évaluation de sécurité pour résidence).

En vue des vacances : un rappel de quelques conseils de prévention

Ne pas communiquer notre absence sur les réseaux sociaux.

Demander à un voisin de cueillir le courrier et les journaux et d’entretenir votre gazon.

Laisser une auto dans l’entrée.

Allumer des lumières.

Éviter de laisser des objets de valeur à vue.

S’assurer que toutes les portes et fenêtres sont fermées et verrouillées.

Ne jamais oublier que des vols peuvent être commis lorsque vous êtes au domicile si une entrée demeure accessible.