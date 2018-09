Le SPVM cherche à identifier et à localiser une femme ayant perpétré des voies de fait

Les enquêteurs de la Section de la prévention et de la sécurité urbaine du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demandent l'aide de la population afin d'identifier et de localiser une femme impliquée dans des cas de voies de fait survenus sur la ligne verte du métro et sur l'avenue Notre-Dame-de-Grâce en mai dernier.

Voici un vidéo de la suspecte dans le métro.

La suspecte est une femme d'environ 1,65 m (5'5"), elle pèse 70 kg (155 lb), a les cheveux noirs et les yeux bruns. Lorsqu'elle commet les voies de fait, la suspecte bouscule préalablement ses victimes et les frappe ensuite violemment lorsqu'elles réagissent.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre d’identifier cette femme peut communiquer avec le 911, se rendre à son poste de quartier ou communiquer avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.