À l'approche des champs et des fermes, la prudence est de mise

Avec l’arrivée de l’automne et des récoltes, les machines agricoles sont plus nombreuses sur les routes rurales. La Sûreté du Québec rappelle aux conducteurs qu'à l’approche des fermes et des champs, la prudence est de mise.

Le propriétaire et le conducteur d’une machine agricole – ou d’un ensemble de véhicules agricoles – de plus de 2,6 m de large doivent s’assurer que les dispositifs de signalisation sont conformes aux exigences du règlement et du Code de la sécurité routière et qu’ils fonctionnent.

Prudence lors des dépassements

Les machines agricoles sont souvent très larges. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement.

Vous pouvez franchir une ligne continue (simple ou double) pour dépasser une machine agricole. Vous devez toutefois vous assurer de pouvoir effectuer la manœuvre de dépassement sans danger pour vous et pour les autres usagers de la route.

De plus, avant d’exécuter une manœuvre de dépassement, portez attention aux différentes entrées puisque la machine agricole ou l’ensemble de véhicules agricoles pourrait y effectuer un virage à gauche.