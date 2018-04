Programmes de Camps de jour et Terrains de jeux à Chambly : début des inscriptions le 25 avril

La Ville de Chambly souhaite informer les citoyens que les inscriptions pour les programmes Camps de jour et Terrains de jeux 2018 débuteront le mercredi 25 avril, à 8 h 15.

Tous les détails sur ces programmes sont publiés dans l’édition d’avril de L’Écluse, de même que sur le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Vie communautaire)

Les citoyens peuvent dès maintenant télécharger les formulaires d’inscription sur le site ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Formulaires), ou se les procurer au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque municipale (1691, av. Bourgogne). Il est à noter qu’il sera également possible de procéder à l’inscription en ligne sur le site ville.chambly.qc.ca.

Thématique de l’été : Quand je serai grand…

Camps de jour réguliers, thématiques et spécialisés

Le programme Camps de jour proposera une foule d’activités liées à la thématique de l’été, destinées aux jeunes âgés de 5 à 14 ans et encadrées par une équipe d’animation compétente et dynamique.

Le plaisir sera au rendez-vous ! L’objectif principal consistera à pratiquer des activités et développer l’intérêt des jeunes par la participation active. Ceux-ci seront répartis selon leur âge et, pour chaque camp, il y aura un minimum d’une heure d’activité physique par jour.

Camps thématiques

Programme permettant aux participants de découvrir et s’initier à de nouvelles disciplines, à raison d’un minimum de quatre heures par jour.

Camps de jour spécialisés

Camps pour les jeunes passionnés par une activité précise, souhaitant en profiter au maximum. Les participants s’amuseront en pratiquant leur activité préférée.

Terrains de jeux

Programme offrant aux enfants de 4 à 12 ans, la possibilité de prendre part aux activités organisées dans certains parcs de la municipalité, animées par une équipe d’animateurs dynamiques.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.