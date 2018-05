Deux contes pour le prix d'un à l'heure du conte de Carignan

Les petits de 3 à 7 ans sont attendus au Centre multifonctionnel de Carignan, le 26 mai prochain, dès 10h, pour l'heure du conte. Deux contes seront présentés aux enfants soit, Un ours pas si mal léché et Sors de ton coco Léo! .

Gros ours fait décidément beaucoup de bruit en mangeant. Slurp! Burp! Croc! Gloup! Miam! À tel point qu’il effraie ses voisins les lapins qui pensent que ces bruits terribles ne peuvent provenir que d’une bête effrayante! Gros ours est pourtant si gentil et si doux… il voudrait bien avoir un ami.

Quant à Léo, lui, il aime vivre dans son œuf parce qu’il y fait chaud et qu’il s’y sent en sécurité. Mais quand acceptera-t- il de sortir et de jouer avec des amis? C’est ce que vous apprendrez lors de l’Heure du conte de ce samedi 26 mai.

Cette activité gratuite s’adressant à un auditoire de 3 à 7 ans sera présentée au Centre multifonctionnel de 10 h à 11 h.

Les inscriptions sont obligatoires en ligne via le Portail citoyen du site web de la Ville de Carignan.