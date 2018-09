Une soirée estivale rafraichissante le jeudi 19 juillet!

Le jeudi 19 juillet, réservez votre soirée pour célébrer l’été! Une panoplie d’activités sont organisées de 17 h jusqu’à la tombée de la nuit dans la cour de l’école Carignan-Salières (1551, rue de l’École).

Les familles pourront profiter des structures de jeux gonflables, d’une animation festive, de la présence des personnages de Raiponce et Mickey Mouse sur le site, de la cuisine de rue (Food Truck) et d’un film diffusé en plein air! Plus encore, un grand bain de mousse public est organisé durant la soirée pour permettre à tous de lâcher leur fou (apportez votre maillot de bain)!

Cuisine de rues (Food Truck)

Cette année, les participants auront le bonheur de découvrir les délices du « Schnitzel Truck », grand gagnant du Festival de la poutine de Drummondville en 2015. Le restaurateur de rues propose un menu à saveur allemande dans lequel on retrouve, entre autres, des schnitzel de poulet et de la saucisse Bratwurst. Il est aussi reconnu pour sa très populaire sauce à poutine bavaroise! Une aire de pique-nique est prévue sur place. Argent comptant seulement.

Cinéma en plein air

À la tombée de la noirceur, les festivaliers pourront assister à la projection en plein air du film d’animation « Détestable Moi 3 ». Le film sera présenté en version française. Collations gratuites sur place. Apportez vos chaises de parterre!

Distribution de produits économiseurs d’eau et d’énergie

Durant l’événement, la Ville offrira des trousses de produits de plomberie économiseurs d’eau et d’énergie aux personnes présentes. Ces trousses offertes gratuitement permettront aux citoyens d’équiper leur résidence d’appareils de plomberie certifiés WaterSense. Les trousses comprennent :

une pomme de douche téléphone ajustable à neuf jets et trois réglages de massage, notamment un jet ultrafin ou puissant, en thermoplastique ABS avec une connexion en laiton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour la douche;

un aérateur de robinet de salle de bain en laiton à fini chromé poli avec système d’aération à raccords filetés doubles adaptables aux prises mâles ou femelles;

un sablier de douche 5 minutes.

Pour bénéficier de cette offre gratuite, il suffit de se présenter à la Fête d’été le jeudi 19 juillet. Une preuve de résidence sera demandée. Une seule trousse par foyer. Premier arrivé, premier servi. Quantité limitée.